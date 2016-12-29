Банк «Югра» открыл операционный офис в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Адрес нового отделения: Центральный район, ул. Кирова, дом № 45А.



Офис обслуживает физических лиц с понедельника по четверг, с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу — с 9:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 14:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.

Обслуживание юридических лиц производится с понедельника по четверг, с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу — с 9:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 14:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.