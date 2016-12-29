Банк «Югра» открыл операционный офис в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Адрес нового отделения: Центральный район, ул. Кирова, дом № 45А.
Офис обслуживает физических лиц с понедельника по четверг, с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу — с 9:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 14:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.
Обслуживание юридических лиц производится с понедельника по четверг, с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), в пятницу — с 9:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 14:00). Суббота и воскресенье — выходные дни.
ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 323,28 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 54,28 млрд, кредитный портфель — 261,81 млрд, обязательства перед населением — 172,17 млрд.