Рейтинговое агентство RusRating подтвердило кредитный рейтинг екатеринбургского СКБ-Банка по национальной шкале на уровне «А+» со «стабильным» прогнозом, по международной шкале — на уровне «ВВВ-» также со «стабильным» прогнозом.

Факторами, оказывающими поддержку рейтингу, в релизе агентства названы хороший уровень чистой процентной маржи банка, его развитые рыночные позиции на региональном уровне и узнаваемый бренд, сохранение умеренной чувствительности к рискам.

Давление на рейтинг оказывают отрицательные показатели рентабельности и высокий уровень кредитных рисков банка.

Саровбизнесбанку (Нижегородская область) рейтинги подтверждены на таких же уровнях: «А+» по национальной шкале и «ВВВ-» по международной со «стабильным» прогнозом.

В числе факторов, оказывающих поддержку рейтингу, указаны устойчивые позиции банка на региональном рынке, высокий уровень капитализации, хорошее качество активов, показатели рентабельности выше среднерыночного уровня.

Факторы, оказывающие давление на рейтинг: небольшой в федеральном масштабе размер бизнеса банка и низкая географическая диверсификация, а также невысокая диверсификация обязательств по источникам.

Кроме того, в рамках применения обновленной рейтинговой шкалы кредитный рейтинг по нацшкале базирующегося в Костроме Совкомбанка изменен с «AA» на «АА-» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг по международной шкале подтвержден на уровне «ВВВ+» со «стабильным» прогнозом. В связи с прекращением договорных отношений рейтинги банка отозваны.

Факторами поддержки рейтинга агентство указывает участие банка в государственной программе по докапитализации, тенденции к повышению степени диверсификации активов за счет сокращения доли розничного кредитования, широкую региональную сеть, стабильно хорошие финансовые показатели, эффективное корпоративное управление.



Факторами давления названы умеренные рыночные позиции банка в корпоративном и розничном бизнесе в сравнении с сопоставимыми по размеру конкурентами и риски портфеля ценных бумаг при его высокой доли в активах.

ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств Центробанк отказался аккредитовать рейтинговое агентство RusRating и Национальное рейтинговое агентство. Соответствующие уведомления регулятор опубликовал в среду.

Совкомбанк ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный кредитный институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание частных клиентов, кредитование физических лиц и операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают привлеченные от Банка России кредиты и вклады физических лиц. На текущий момент 9,99% акций находятся в собственности банка. Доля в 70,28% принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью «Совко Холдинг Би Ви», ключевыми бенефициарами которой являются Алексей Фисун (20,49% через ООО «Уфа Менеджмент САРЛ» и 2,73% напрямую), основатели Совкомбанка братья Сергей и Дмитрий Хотимские (20,49% и 14,01% соответственно), Михаил Клюкин (13,27%), член совета директоров группы «М. Видео» Михаил Кучмент (8,65%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,30%), Фаина Балк (3,07%). Доли остальных акционеров не превышают 3%.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 501,34 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,81 млрд, кредитный портфель — 100,84 млрд, обязательства перед населением — 195,03 млрд.

Саровбизнесбанк ПАО «Саровбизнесбанк» — крупнейший банк Нижегородской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Основными направлениями деятельности являются кредитование и обслуживание счетов значимых предприятий области и местного бюджета, операции на денежном и долговом рынках. Основу фондирования банка составляют преимущественно вклады населения, дополняемые средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. Согласно раскрываемой информации, на текущий момент акционерами банка выступают бывший вице-президент НК «Норси-Ойл» и АК «Транснефть», экс-председатель совета директоров ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин (26,33%), член совета директоров и президент банка Ирина Алушкина (19,99%), Демьян Москвин (14,10%) — начальник юридического управления ООО «Металлургическая лизинговая компания» (г. Екатеринбург), гендиректор ООО «Инвест-Групп» Роберт Гндолян (9,99%), гендиректор ООО «Энтиком-инвест» Игорь Зимин (9,99%), Дмитрий Зорин (9,99%), Сергей Митин (1,74%), Жанна Алексеева (1,03%). На миноритариев приходится 2,23% акций.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 39,68 млрд рублей (115-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,19 млрд, кредитный портфель — 16,64 млрд, обязательства перед населением — 22,08 млрд.