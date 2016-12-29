Объем биржевых товарных торгов вырос в первом полугодии на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достиг 341 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ обзоре товарного рынка за первое полугодие 2016 года.

Рост оборотов был зафиксирован по всем товарным группам, при этом основными драйверами роста стали биржевой рынок нефтепродуктов и рынок природного газа.

Объем торгов расчетными фьючерсными контрактами на биржевой товар в первом полугодии равнялся 2,6 трлн рублей, 85% этого объема составили фьючерсы на нефть сорта Brent.



Кроме того, за отчетный период объем зарегистрированных внебиржевых товарных сделок увеличился до 9,5 трлн рублей. В этих данных впервые учитывались контракты на экспортные природный газ, сжиженные углеводородные газы и нефть, которые с начала года дополнили список внебиржевых договоров, регистрируемых на биржах.