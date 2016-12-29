Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.
В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.
Новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», приводит слова Обамы агентство Reuters.
В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам в отношении избирательных систем страны.
Как заявили в российском МИД, подобными обвинениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, передает телеканал «112 Украина».