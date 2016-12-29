Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, которое в соответствии с законом выполняет функцию единого института развития в жилищной сфере, кредитный рейтинг «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как указано в сообщении АКРА, кредитный рейтинг АИЖК присвоен на уровне финансовых обязательств правительства РФ, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания АИЖК экстраординарной поддержки органами власти по причине системной значимости этой организации для российской экономики и определяющим влиянием государства на кредитоспособность АИЖК.



Уточняется, что в базовом сценарии АКРА собственная кредитоспособность АИЖК не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг. АИЖК характеризуется высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами в РФ, однако в долгосрочной перспективе показатель может оказаться под давлением в случае реализации достаточно амбициозной стратегии развития агентства.