Россельхозбанк предложил услугу «Автоплатеж». Использование сервиса позволит клиентам в автоматическом режиме пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2, поясняется в сообщении банка.
«Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-платежных терминалах РСХБ, комиссия за пополнение клиентами своих счетов и счетов третьих лиц не взимается. Предусмотрена возможность получения информации о платежах и событиях посредством СМС-сообщений.
В дальнейшем банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 760,24 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 398,47 млрд, кредитный портфель — 1 752,52 млрд, обязательства перед населением — 577,68 млрд.