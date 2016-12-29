Россельхозбанк предложил услугу «Автоплатеж». Использование сервиса позволит клиентам в автоматическом режиме пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2, поясняется в сообщении банка.

«Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-платежных терминалах РСХБ, комиссия за пополнение клиентами своих счетов и счетов третьих лиц не взимается. Предусмотрена возможность получения информации о платежах и событиях посредством СМС-сообщений.



В дальнейшем банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.