В Пермском крае осуждены участники банды, убившие инкассаторов и похитившие 28 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Пермский краевой суд при участии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Султанова, его брата Евгения Султанова, Виктора Богомягкого и Антона Калинина. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в бандитизме, организации разбоя, разбое, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

В суде установлено, что летом 2015 года названные фигуранты и их знакомый Александр Лозенко решили напасть на инкассаторов в Ленинском районе Перми. С этой целью они создали вооруженную группу и неоднократно выезжали на место будущего преступления, разрабатывая план нападения.

В ходе совершения разбоя 22 июля 2015 года Лозенко ранил одного из инкассаторов и застрелил другого. После этого бандиты завладели 28 млн рублей, которые позже разделили между собой.

Суд приговорил Андрея Султанова к 7,5 года лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей, Евгения Султанова — к 12 годам со штрафом в 700 тыс. рублей, Богомягкого — к 11 годам со штрафом в 650 тыс. рублей, Антона Калинина — к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также всем осужденным назначено ограничение свободы сроком на один год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда на сумму более 21 млн рублей.



В отношении Лозенко уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. В сентябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

