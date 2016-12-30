Фондовые торги в США в четверг завершились отрицательной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,03% и составил 2 249,26 пункта. Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,07%, до 19 819,78. Высокотехнологичный Nasdaq — в минусе на 0,12%, на отметке 5 432,09 пункта.

«Продолжилось снижение американских индексов на торгах четверга после довольно резкого отката в среду из района рекордных максимумов. Снижение ставок по гособлигациям, восстановление цен на золото, рост цен на дивидендные бумаги и продажа акций банков говорят о фиксации после ралли Трампа», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.