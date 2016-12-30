На азиатских фондовых торгах в пятницу наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:55 мск на 0,05% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 150,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,98%, до 22 003,64, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 098,31 пункта, увеличившись на 0,07% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в плюсе на 0,37%, на отметке 2 900,12. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,1% и равняется 2 026,46 пункта.