Россия предприняла первые видимые меры в ответ на введенные США новые санкции, закрыв англо-американскую школу в Москве, сообщает официальный сайт телеканала CNN.



США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России санкции, обвинив их во вмешательстве в выборы, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, не приведя никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями.

Ссылаясь на «американского представителя, который был проинформирован по данному поводу», телеканал уточнил, что в числе первых видимых действий России оказалось закрытие англо-американской школы в Москве для американцев и иностранцев. По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, как сообщается, речь идет о закрытии доступа в посольскую резиденцию в Серебряном бору.