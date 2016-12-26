Отмена новых антироссийских санкций избранным президентом США Дональдом Трампом станет «крайне необычным» шагом, заявила советник Барака Обамы по борьбе с терроризмом Лиза Монако.



США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с вмешательством в выборы и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал работниками российской разведки.

Советник Обамы признала, что Трамп сможет отменить санкции своим указом, но добавила, что, по ее мнению, это не имеет смысла. «Отмена санкций была бы крайне необычной. Ведь санкции обычно продолжают действовать, пока не устранены вызвавшие их причины», — заявила она в эфире телеканала CNN.

Монако также отметила, что США готовы к ответным санкциям со стороны Кремля.