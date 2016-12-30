В этом году ЦБ решил полностью реформировать механизм оздоровления банков и самостоятельно заняться их санацией. В результате к концу года новый механизм так и не запущен, прежний — не используется после публичной резкой критики, а несколько крупных банков оказались в подвешенном состоянии, пишет «Коммерсант».

В середине года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов взять санацию на себя. Оценивать проблемные банки, спасать их и потом продавать планировалось с помощью нового спецфонда консолидации банковского сектора при ЦБ. Июльские тезисы звучали красиво — санация должна быть эффективнее и экономнее.

Однако оказалось, что реализовать идею ЦБ не так-то просто. Сообщение о том, что законопроект о санации внесен в Госдуму, появилось лишь 28 декабря, и когда он будет принят и вступит в силу, неизвестно. Открытым остается вопрос и о том, кто все-таки внутри ЦБ будет курировать тему санации и отвечать за принятые решения. Аппаратные перестановки, которыми в ЦБ активно занимались в уходящем году, ответа на этот вопрос не дали.

При этом в ЦБ не собираются сворачивать с заявленного пару лет назад курса на «расчистку банковского рынка от ненадежных игроков». Временная администрация введена в два банка из топ-50 — «Пересвет» и Татфондбанк. При этом решений об отзыве лицензий пока не последовало. Помимо масштаба бизнеса обоих банков, против такого решения регулятора — как минимум два фактора. Во-первых, собственники банков — РПЦ и власти Татарстана — не какие-нибудь предприниматели в бегах. Во-вторых, оба банка — участники госпрограммы ОФЗ, то есть в недавнее время прошли проверку того же ЦБ, который теперь должен будет признать, что недосмотрел за подопечными.

Наименее болезненным выходом из ситуации было бы отправить оба банка на оздоровление. Но новый механизм санации — с ключевой ролью ЦБ, спецфондом под его управлением, новым порядком работы с инвесторами и т. д. — так и не появился. Пользоваться «старой» санацией, «по АСВ», после того как Набиуллина подвергла эту схему публичной разгромной критике — на это тоже надо решиться.

В результате не только «Пересвет» и Татфондбанк встречают 2017 год в подвешенном состоянии. В банковском секторе вообще нет новых санаций с июня, а у действующих проектов перспективы стали туманными. Повторный конкурс на отбор санатора банка «Траст», который готовился почти год, закончился, мягко говоря, ничем. Транскапиталбанк рассчитывал получить 26 млрд рублей на оздоровление Инвестторгбанка, но получит ли, неизвестно.