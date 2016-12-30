Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) уходящий год был одним из самых удачных. Крупные фонды активно росли за счет слияний, поглощений и консолидации — самой агрессивной была O1 Group Бориса Минца, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объединяла активы, в конце года активизировалась и «Ренова» Виктора Вексельберга. Однако будет ли будущее денежным, пока непонятно, пишет «Коммерсант».

Два самых ярких публичных события в отрасли, первые в ее истории публичные размещения акций — IPO «Будущего» и SPO «Европлана» — прошли по схожему сценарию, оставив впечатление весьма условно рыночных. Широкого спроса сторонних инвесторов на пенсионные активы так и не удалось увидеть.

Ключевой вопрос — откуда в систему придут новые деньги — по-прежнему не имеет внятного ответа. В уходящем году отрасль фактически полностью очистилась перед регулятором. Выполнив требования ЦБ к раскрытию собственников и качеству собственного капитала, фонды вошли в систему гарантирования накоплений. Сократив вложения в рискованные активы, НПФ показали доходность выше инфляции. Перевод «молчунами» уже сформированных накоплений из ВЭБа помогает. Однако с учетом все возрастающего темпа переходов (нынешняя кампания обещает стать рекордной по их числу) запаса «молчунов» с хорошими средними счетами в ВЭБе хватит максимум на четыре года.

Новыми деньгами для пенсионной отрасли станут средства индивидуального пенсионного капитала. Этот проект, анонсированный в уходящем году ЦБ и Минфином, предполагает формирование у граждан аналога накоплений, но из отчислений не работодателя, а самих трудящихся. Однако предполагается, что стартует этот проект лишь с 2019 года, и на первоначальном этапе, даже при условии автоматической подписки для граждан на эту услугу (против чего категорически выступает социальный блок правительства), значительного притока средств не прогнозируют даже инициаторы этой реформы.

В отсутствие ответа на главный вопрос — об источнике новых денег — в 2017 году пенсионная отрасль будет отвечать на неглавные. Из первоочередных задач — переход на отчетность по МСФО с планом счетов ее фонды должны сдать в ЦБ уже по итогам I квартала 2017 года, а ведь готового IT- решения у большинства игроков нет. Из более общего — завершение формирования системы риск-менеджмента НПФ и корректировка инвестиционных стратегий, ведь фонды смогут больше инвестировать самостоятельно, без управляющих компаний. Для управляющих, специализирующихся на работе с НПФ, будущий год также обещает быть непростым: перераспределение полномочий между фондами и управляющими с высокой вероятностью отразится на доходах последних. Не исключено, что решение ЦБ о компенсации НПФ убытков или упущенной выгоды в порядке регресса будет распространено и на УК.

Все это перспективы крупных и средних игроков. Судьба фондов с активами менее 5 млрд рублей на фоне постоянного ужесточения регуляторных требований и расходов — утрата самостоятельности или постепенное проедание капитала и ликвидация.