Московские полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении платежных терминалов, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В полицию обратился представитель одного из банков с сообщением о хищении терминала оплаты из помещения магазина. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленники, отжав пластиковую входную дверь, проникли внутрь и похитили терминал.

Тем временем в ОМВД России по району Северное Бутово обратилась сотрудница другого банка с аналогичным заявлением о краже терминала на бульваре Дмитрия Донского.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО и оперативниками уголовного розыска района Северное Бутово задержали пятерых подозреваемых в Ленинском районе Московской области. Ими оказались приезжие из Закавказья», — говорится в сообщении ведомства.

При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал одного из столичных банков, похищенный на юго-западе столицы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.