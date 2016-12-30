Граждане стали терять меньше денег из-за действий киберворов. За 2016 год кибермошенники похитили со счетов россиян с помощью классического обмана (социальной инженерии) 650 млн рублей, что на 15% меньше, чем в 2015-м, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion (специализируется на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания).

По мнению экспертов, на снижение объемов хищений со счетов россиян повлияла повысившаяся информированность людей о методах мошенников. Схемы, которые используют «киберворы на доверии», уже давно известны, а новых способов выудить информацию у банковских клиентов кибермошенники в уходящем году не придумали.

Как правило, они звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные банковских карт (номер карты, ПИН-код и пр.). Зачастую хакеры не сами общаются с людьми, а используют специальные программы. Еще один способ узнать данные клиентов банков — электронные письма со ссылками и файлами, ориентированными на их запросы, интересы. Открывая эти приложения, люди загружают вирус.

По словам экспертов, число граждан, готовых безоговорочно поддаться мошенничеству на доверии, снижается, и старые методы обмана работают уже не так эффективно. Однако специалисты Zecurion советуют не расслабляться: уровень финграмотности россиян все еще находится на недостаточно высоком уровне, чтобы на 100% противостоять социальной инженерии. В компании уверены, что хакеры в 2017 году будут проявлять больше изобретательности: появятся новые способы выуживания информации о банковских картах россиян.

По прогнозам Zecurion, в 2017 году объем хищений с помощью социальной инженерии возобновит рост и показатель увеличится на 20–40% по сравнению с 2016-м. И дело не только в совершенствовании методов, которые используют киберворы.

«Аудитория пользователей карт, интернет-банка и мобильных финансовых приложений прирастает в основном за счет людей, которые плохо ориентируются в современных технологиях и недостаточно осведомлены в вопросах кибербезопасности. Успеху мошенников также будет способствовать развитие технологий и упрощение доступа к деньгам», — отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.