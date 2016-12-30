Торги акциями в РФ стартовали в пятницу положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс ММВБ повысился на 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 207,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,54%, до 1 150,41.

«В пятницу, 30 декабря, внешний фон остается нейтральным. Однако цена нефти Brent благоволит сохранению позитивных настроений биржевиков рынка акций. К тому же на российском фондовом рынке чувствуются намерения игроков закрыть год на мажорной ноте, в районе 2 200 пунктов по индексу ММВБ. Если им это удастся, можно будет строить предположения о возможном продолжении восходящего тренда и в начале 2017 года», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.