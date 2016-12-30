Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,45 рубля, курс евро увеличился на 40 копеек, до 63,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Уровень в 60 рублей за доллар оказался непробиваемым, продавцам американской валюты не удалось загнать курс под эту отметку, констатирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «При повышении цен на нефть до 57,29 доллара в рублевых парах началась фиксация прибыли. Трейдеры стали активно закрывать длинные позиции по рублю перед новогодними праздниками», — комментирует эксперт.

По его словам, до конца года у доллара не будет шанса пройти отметку в 60 рублей. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 57,04 доллара. «Нефтетрейдеры не желают фиксировать прибыль перед окончанием месяца и года. Они уверены, что в январе нефть продолжит дорожать», — комментирует эксперт.

Повышающееся движение по Brent от минимума 54,02 доллара не внушает доверия к дальнейшему росту в пятницу, указывает аналитик. «Цена может в моменте протестировать уровень 57,6 доллара, но сейчас больше факторов указывают на коррекцию цен в район 56,00. Это значит, что у доллара не будет шанса до конца года пройти отметку в 60 рублей», — поясняет эксперт.

На сегодня, продолжает он, есть два сценария.По одному варианту эксперт считает возможным очередной заход на 60,15 рубля с последующим восстановлением до 60,58 рубля, по второму – рост от 60,27 рубля до 60,75/80 рубля.

«Закрытие дневной свечи выше трендовой линии будет указывать на начало коррекции», — уточняет аналитик. Он напоминает, что валютные торги на Московской бирже возобновятся c 3 января 2017 года.