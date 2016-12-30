Айви Банк уменьшил ставки по вкладам.

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 700 дней) привлекается под 8% (ранее — под 8,8%), а «Айви Плюс» (от 10 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 6—7% годовых (прежде — под 6,5—8%). Выплата процентов осуществляется по окончании срока договора.

«Универсальный — ВИП» (от 3 млн рублей на 366 или 640 дней) оформляется под 8—9% (до этого — под 9—10,5%), а «Високосный» (от 20 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) — под 7,55—7,8% годовых (прежде — под 8,35—8,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

«Реальный процент» (от 50 тыс. рублей на полтора года) предусматривает три периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка уменьшилась с 8,5% до 7,5%. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады можно пополнять.

Завершен прием депозита «Новогодний 2017».