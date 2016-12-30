Айви Банк уменьшил ставки по вкладам.
«Доходный» (от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 700 дней) привлекается под 8% (ранее — под 8,8%), а «Айви Плюс» (от 10 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 6—7% годовых (прежде — под 6,5—8%). Выплата процентов осуществляется по окончании срока договора.
«Универсальный — ВИП» (от 3 млн рублей на 366 или 640 дней) оформляется под 8—9% (до этого — под 9—10,5%), а «Високосный» (от 20 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) — под 7,55—7,8% годовых (прежде — под 8,35—8,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.
«Реальный процент» (от 50 тыс. рублей на полтора года) предусматривает три периода начисления процентов. Средняя годовая процентная ставка уменьшилась с 8,5% до 7,5%. Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады можно пополнять.
Завершен прием депозита «Новогодний 2017».
АО «Айви Банк» — небольшая по размеру чистых активов столичная кредитная организация. Банк сосредоточен на обслуживании счетов юридических лиц, розничном и корпоративном кредитовании. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
Согласно раскрываемой информации, на сегодняшний день доля в 9,9% акций банка находится в собственности у АО «Московский машиностроительный завод «Знамя»* (бенефициары — госкорпорация Ростех, Лариса Сизова, Роман Троценко и Юлия Никишова), 19,99% — у председателя совета директоров банка Александра Плющенко (экс-предправления Банка Проектного Финансирования (БПФ)), по 10% акций принадлежат бывшим членам совета директоров того же БПФ Геннадию Лабутину и Олегу Вольнову (заместитель генерального директора ОАО «Первый канал» по общественно-политическому вещанию, член Академии Российского телевидения, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства), 10% контролирует генеральный директор ООО «Транс-Меридиан» Дмитрий Тарабасов, 9,83% — председатель правления банка Софья Шальнева, 3,82% напрямую и 6,19% с партнерами через ООО «3ДНьюс» контролирует бывший основной бенефициар банка, директор и владелец известной интернет-компании Liveinternet Герман Клименко (с 2016 года — советник Президента Российской Федерации по программам развития интернета). Пакетами по 6,74% владеют Валерия Курочкина и Инна Сливинская. Наталье Матвеевой принадлежит 3,81% акций, Людмиле Комаровской — 3%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 3,93 млрд рублей (351-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 2,33 млрд, обязательства перед населением — 2,34 млрд.