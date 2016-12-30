Банк «Нефтяной Альянс» изменил условия по двум вкладам
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Банк «Нефтяной Альянс» изменил условия по двум вкладам — «Классика» и «Оптимальный».
Минимальная сумма депозита «Классика» составляет 500 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро (ранее — 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов/евро). Доходность в рублях при выплате процентов в конце срокасоставит 8,8—9,5% (прежде — 9—9,7%), а при ежемесячной выплате процентов — 8,4—9,1% годовых (ранее — 8,6—9,3%). По вкладам в долларах и евро процентные ставки не изменились.
Дополнительные взносы не предусмотрены.
Минимальная сумма «Оптимального» теперь составляет 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро (прежде — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро). При выплате процентов в конце срока в рублях депозит открывается под 8,4—9,3% (прежде — под 8,8—9,5%), а при выплате процентов ежемесячно— под 8—8,9% годовых (до этого — под 8,4—9,1%).
По вкладам в валюте процентные ставки остались без изменений. Вклад можно пополнять.
Срок депозитов — 91, 180 и 360 дней.
Нефтяной Альянс
ПАО «КБ «Нефтяной Альянс» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, операции на валютном рынке и фондовых биржах, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.
В настоящее время бенефициарами банка являются его топ-менеджеры, а также ряд других физических лиц, владеющих пакетами акций опосредованно через компании и напрямую. Так, председатель совета директоров банка и совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев контролирует 13,39% акций, его отец — член совета директоров Леонид Краснянский — 15,93%, член совета директоров Валентин Бобырев — 21,48%, Елена Круглова — 14,07%, Юлия Путятина и Дмитрий Кленов — по 7,41%. Член совета директоров и председатель правления Олег Григор владеет пакетом в 6,20% акций, Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» — 6,20%. Также акционерами банка выступают Александр Гаврилов (4,22% через ЗАО «КФ «Старая Тула») и Алексей Преображенский (3,70%).
По данным Банки.ру,
на 1 декабря 2016
года нетто-активы банка — 10,59 млрд рублей
(219-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 1,77 млрд,
кредитный портфель — 7,76 млрд,
обязательства перед населением — 4,06 млрд.