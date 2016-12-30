Банк «Нефтяной Альянс» изменил условия по двум вкладам — «Классика» и «Оптимальный».



Минимальная сумма депозита «Классика» составляет 500 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро (ранее — 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов/евро). Доходность в рублях при выплате процентов в конце срокасоставит 8,8—9,5% (прежде — 9—9,7%), а при ежемесячной выплате процентов — 8,4—9,1% годовых (ранее — 8,6—9,3%). По вкладам в долларах и евро процентные ставки не изменились.

Дополнительные взносы не предусмотрены.

Минимальная сумма «Оптимального» теперь составляет 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро (прежде — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро). При выплате процентов в конце срока в рублях депозит открывается под 8,4—9,3% (прежде — под 8,8—9,5%), а при выплате процентов ежемесячно— под 8—8,9% годовых (до этого — под 8,4—9,1%).

По вкладам в валюте процентные ставки остались без изменений. Вклад можно пополнять.

Срок депозитов — 91, 180 и 360 дней.