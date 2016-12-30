Булгар Банк с головным офисом в Ярославле отключен от системы срочных электронных платежей Банка России (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке.
«Банк был отключен от БЭСП сегодня рано утром», — заявил источник в пятницу, 30 декабря.
На момент написания материала получить комментарий пресс-службы банка не удалось, а кол-центр кредитной организации не отвечал.
Ранее сообщалось, что снять деньги с текущего или карточного счета в казанских офисах Булгар Банка было невозможно. Также не работали банкоматы банка в Татарстане.
Снять деньги с текущего или карточного счета в казанских офисах Булгар Банка на данный момент невозможно, сообщили порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.
АО «Булгар банк» — небольшой по активам региональный банк (г. Ярославль), ориентированный на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Ключевые партнеры и корпоративные клиенты банка сосредоточены в пределах Республики Татарстан. Основные источники фондирования — средства физических лиц и, в меньшей степени, собственные средства. В числе основных направлений бизнеса банка — кредитование субъектов малого и среднего бизнеса.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются Александр Лимайко и Александр Реков (по 16,79%), член совета директоров Сергей Негляденко (9,67%), председатель совета директоров Михаил Глуховской (9,00%), член правления и совета директоров Сергей Довиденко (9,00%), член совета директоров Олег Басовец (9,00%), Михаил Волнухин (8,36%), Сергей Буянов (7,96%), Владимир Самохвалов (7,80%), член совета директоров Наталья Нефёдова (5,63%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2,08 млрд рублей (432-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 0,96 млрд, обязательства перед населением — 1,42 млрд.