Булгар Банк с головным офисом в Ярославле отключен от системы срочных электронных платежей Банка России (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке.



«Банк был отключен от БЭСП сегодня рано утром», — заявил источник в пятницу, 30 декабря.

На момент написания материала получить комментарий пресс-службы банка не удалось, а кол-центр кредитной организации не отвечал.



Ранее сообщалось, что снять деньги с текущего или карточного счета в казанских офисах Булгар Банка было невозможно. Также не работали банкоматы банка в Татарстане.



В казанских отделениях Булгар Банка невозможно снять наличные Снять деньги с текущего или карточного счета в казанских офисах Булгар Банка на данный момент невозможно, сообщили порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.