С 1 января 2017 года Байкалкредобанк уменьшает ставки по рублевым депозитам.



«Байкал Капитальный» (минимальная сумма не ограничена) будет приниматься под 6,5—10% годовых (до этого — под 7—10,5%). Выплата процентов производится в конце срока договора.

«Почетный клиент» (от 600 тыс. рублей) можно будет открыть под 7,5—10% (прежде — под 8—10,5%), а «Байкал Гарант» (минимальная сумма не ограничена) — под 6—9,5% годовых (до этого — под 6,5—10%).

Вышеуказанные вклады можно оформить на три, шесть, девять месяцев, один, полтора или два года.

«Байкал Универсальный» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора, два или три года) будет размещаться под 3,5—8% (вместо 3,5—10% годовых).

Проценты по трем вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.