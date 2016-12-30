В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемые, используя реквизиты и счета подконтрольных фиктивных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных компаний и их обналичиванию», — говорится в сообщении ведомства.

В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 220 млн рублей.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».

В июне 2015 года в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны две соучастницы, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще двоих фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.