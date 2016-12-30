Музыкальная группа Uma2rman снялась в новогоднем проморолике Сбербанка. Он размещен на официальном YouTube-канале банка.

Видео называется «Чудеса всегда рядом! Сбербанк и Uma2rman поздравляют с Новым годом», за сутки его посмотрели свыше 100 тыс. человек. Ролик активно продвигается самим банком в социальных сетях, например на сайте «ВКонтакте».

Шуточное и романтичное видео повествует о главном герое, который пообещал найти для своей девушки самую красивую елку за три часа до Нового года. В ходе поисков с ним и его любимой случаются различные волшебные превращения. Солист Uma2rman Владимир Кристовский исполняет в ролике роль продавца елок.


Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.