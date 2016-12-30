Музыкальная группа Uma2rman снялась в новогоднем проморолике Сбербанка. Он размещен на официальном YouTube-канале банка.

Видео называется «Чудеса всегда рядом! Сбербанк и Uma2rman поздравляют с Новым годом», за сутки его посмотрели свыше 100 тыс. человек. Ролик активно продвигается самим банком в социальных сетях, например на сайте «ВКонтакте».

Шуточное и романтичное видео повествует о главном герое, который пообещал найти для своей девушки самую красивую елку за три часа до Нового года. В ходе поисков с ним и его любимой случаются различные волшебные превращения. Солист Uma2rman Владимир Кристовский исполняет в ролике роль продавца елок.



