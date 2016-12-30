Денежная база РФ в узком определении на конец дня 23 декабря составляла 8 трлн 875,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в обновленной сводке Банка России.



По состоянию на 16 декабря 2016 года показатель равнялся 8 трлн 810,7 млрд. Таким образом, за неделю денежная база увеличилась на 64,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.