Интернет-ресурсы с вредоносным содержанием, относящимся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе, будут блокироваться на основании информации, полученной напрямую от Банка России.

Соответствующее соглашение заключено между регулятором и Координационным центром национального домена сети Интернет — администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.



Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру доменов и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки таких сайтов.

Новые полномочия помогут ЦБ защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников.

Сведения о случаях неподобающего использования доменного имени в национальной платежной системе и сфере финансовых рынков можно направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России по адресу: fincert@cbr.ru или по телефону: +7 (495) 772-70-90.