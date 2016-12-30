В 2017 году Роскомнадзор проверит Сбербанк, «МегаФон» и МТС, а также платежную систему QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных, пишут «Известия» со ссылкой на план проверок ведомства.

Согласно документу, с 1 по 30 марта ведомство будет проверять «МегаФон», с 3 по 28 апреля — Сбербанк, со 2 по 27 октября — платежную систему QIWI, с 1 по 30 ноября — МТС.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что перед началом проверок по их административному регламенту они направят в компании уведомления, в которых будут указаны сроки проведения мероприятий и список документов, которые надо будет подготовить для проверки. Во время самой проверки специалисты надзорного ведомства будут обращать внимание на обработку и хранение персональных данных граждан.

«Нас интересует выстроенная система работы с персональными данными пользователей и сотрудников компании, — отметил Ампелонский. — Будем смотреть, как персональные данные обрабатываются, где хранятся, как осуществляется их трансграничная передача и так далее».

Проверка обычно проходит в течение 20 дней, но этот срок еще может быть продлен, если потребуется проанализировать большое количество документов, уточнил Ампелонский.

Антитеррористический закон, который вступил в силу 1 августа 2014 года, обязал крупные интернет-сервисы хранить информацию пользователей в течение шести месяцев. А закон «О персональных данных» обязывает оператора персональных данных обеспечить «запись, хранение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение» персональных данных россиян в базах данных на серверах, расположенных в России.

За нарушение требования по локализации персональных данных в России в этом году была заблокирована соцсеть LinkedIn. 4 августа Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к соцсети LinkedIn в защиту прав неограниченного круга лиц — субъектов персональных данных. 10 ноября Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции, и Роскомнадзор внес соцсеть в список сайтов, подлежащих блокировке.