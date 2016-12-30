Национальная перестраховочная компания (НПК) переименована в АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК), сообщил президент компании Николай Галушин.

Он пояснил, что ФНС России зарегистрировала изменения в уставе АО «ПК «НПК», связанные с переименованием.

Перерегистрация осуществлена на основании полученного распоряжения Минюста с предоставлением разрешения АО «ПК «НПК» на использование слова «Россия» в названии компании и решения единственного акционера о переименовании.

«С 29 декабря 2016 года официальным названием компании является Российская национальная перестраховочная компания, сокращенно — АО «РНПК», — подытожил Галушин.

Национальный перестраховщик (100-процентная «дочка» Банка России) создан летом этого года для защиты рисков санкционных клиентов. С 1 января 2017 года страховщики обязаны передавать НПК 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование (обязательная цессия предусмотрена законом).