Акционеры банка «Пересвет» 30 января обсудят конвертацию всех находящихся в обращении привилегированных акций в обыкновенные. Сейчас капитал банка состоит из 1,364 млн привилегированных акций и 4,124 млн обыкновенных. Также будет обсуждаться вопрос о выпуске и конвертации в акции субординированных облигаций.

В четверг стало известно, что крупнейшие акционеры «Пересвета» — «Интер РАО», «РусГидро» и Торгово-промышленная палата России — обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. Представитель ТПП РФ Александр Шкирандо подтвердил телеканалу РБК, что письмо Медведеву направили Игорь Сечин как председатель совета директоров «Интер РАО», глава «РусГидро» Николай Шульгин и президент ТПП Сергей Катырин.

ЦБ назначил в «Пересвет» временную администрацию Приказом Банка России от 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, назначена временная администрация по управлению КБ «Пересвет», сообщает пресс-служба регулятора.

В понедельник ЦБ опубликовал данные о том, что значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 в банке «Пересвет» достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней. 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, в банке «Пересвет» была назначена временная администрация.