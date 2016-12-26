Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Получателем средств является благотворительный фонд «Православие и мир», который выступил с соответствующей инициативой. Сбербанк осуществляет прием добровольных пожертвований на указанный счет во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно», — говорится в релизе.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Счет № 40703810738000006071

БФ «Православие и Мир»

ИНН 7743069277

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Сбербанк обещает списать долги погибших в катастрофе Ту-154 Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154, заявил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.