Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Получателем средств является благотворительный фонд «Православие и мир», который выступил с соответствующей инициативой. Сбербанк осуществляет прием добровольных пожертвований на указанный счет во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно», — говорится в релизе.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Счет № 40703810738000006071

БФ «Православие и Мир»

ИНН 7743069277

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Сбербанк обещает списать долги погибших в катастрофе Ту-154

Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154, заявил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.