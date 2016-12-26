Ни одна из действовавших с 2008 года стратегий Внешэкономбанка не была завершена в установленный срок, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

«Стратегии обновлялись в связи с существенными изменениями условий внешнеэкономической ситуации и неактуальностью установленных плановых показателей. В связи с этим отсутствовала возможность адекватной оценки выполнения среднесрочных показателей, установленных в стратегиях ВЭБа», — говорится в материалах ведомства.

Проверка выявила недостатки действующей схемы выполнения Внешэкономбанком функций института развития.

В частности, ВЭБ сформировал уставный капитал ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ) в объеме 4,9 млрд рублей. На 1 января 2016 года значительная часть средств находилась на депозитных счетах, процентные доходы от которых формировали доход общества и обеспечивали положительный годовой финансовый результат. По состоянию на 1 января 2016 года остаток свободных денежных средств и денежных эквивалентов на депозитах и расчетных счетах ФЦПФ составил 3,55 млрд рублей, или более 72% уставного капитала.

Банком с дочерней компанией ООО «ВЭБ-Инжиниринг» был заключен договор на разработку методологии проведения экологической и социальной оценки инвестиционных проектов на сумму 7,2 млн рублей. При этом ООО «ВЭБ-Инжиниринг», воспользовавшись услугами ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» по разработке указанной методологии, оплатило их в размере 3,2 млн рублей. Таким образом, услуги ООО «ВЭБ-Инжиниринг» обошлись Внешэкономбанку более чем в два раза дороже стоимости услуг непосредственного исполнителя работ.

Анализ предстоящего погашения активов и пассивов ВЭБа показал, что потребность банка в финансировании своих обязательств составляет около 401,5 млрд рублей, в том числе во втором полугодии 2016 года — около 98,8 млрд рублей, в 2017-м — примерно 126,3 млрд рублей, в 2018-м — почти 146 млрд рублей, в 2019-м — около 30,3 млрд рублей.

Основной объем данных ресурсов был запрошен Внешэкономбанком из федерального бюджета. Так, в 2016 году ВЭБу уже предоставлены средства федерального бюджета в сумме 150 млрд рублей на компенсацию части затрат по исполнению в 2016-м обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала. В 2017—2019 годах Внешэкономбанку предусмотрены бюджетные ассигнования по 150 млрд рублей ежегодно в целях недопущения дефолта по внешним заимствованиям, а также компенсации убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в государственную казну.