Курс евро превысил 65 рублей в ходе последних в этом году торгов на Московской бирже, увеличившись сразу на 1,8 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

По состоянию на 12:45 мск стоимость единой европейской валюты повысилась на 1,8 рубля, составив 65,005 рубля. К этому времени курс доллара вырос на 1,1275 рубля, до 61,5275 рубля.



Евро в пятницу укрепляется на мировом рынке. «Последний торговый день уходящего года не обошелся без сюрпризов. Практически всю неделю рынки видели низкую активность и незначительные изменения котировок. Трейдеры шутили, что на «тонком» рынке обычно и возникают неожиданные и резкие движения. По традиции многих лет такой внезапный рывок сделала европейская валюта. В начале азиатской сессии котировки в паре евро/доллар рванули на 1,0596 и евро подорожал за считаные минуты на 1,6%», — комментирует начальник казначейства банка «Югра» Роман Фадеев.

По его словам, «участники рынка отмечают вал так называемых алго-заявок, или, попросту говоря, сгенерированных компьютерами заявок на покупку, которые застали трейдеров врасплох».

«На рынке заговорили о возможном развороте в ралли американского доллара, которое вызвано ожиданиями изменений в экономике от Дональда Трампа», — говорит Фадеев.

Он отмечает, что на российском валютном рынке, похоже, идет закрытие позиций. «Дубль в паре с долларом уже выше 61, это притом что глобально доллар теряет позиции, а нефть Brent сегодня выше 57 долларов (за баррель)», — подчеркивает начальник казначейства банка «Югра».