Потребительские цены в России в декабре выросли на 0,4%, с начала 2016 года — на 5,4%

Потребительские цены в РФ в декабре, как и в ноябре, выросли на 0,4%, с начала текущего года — на 5,4%. Такие предварительные данные приводятся в обзоре Росстата «Об оценке индекса потребительских цен в декабре 2016 года».

Годом ранее декабрьская потребительская инфляция составляла 0,8%, двенадцатимесячная — 12,9%, напоминают в статведомстве.

Цены на продовольственные товары в декабре 2016 года выросли на 0,6% в месячном выражении, на 4,6% — в годовом. Цены на непродовольственные товары выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 0,3%, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 6,5%. Стоимость услуг в России в декабре увеличилась на 0,3% в месячном выражении, в годовом — на 4,9%.



Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 года Росстат предоставит 10 января 2017 года.



Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что ведомство ожидает инфляцию в 2016 году ниже 5,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2016 год, одобренный правительством, составляет 5,8%.