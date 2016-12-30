ЦБ установил официальные курсы валют с 31 декабря. Курс доллара повысился на 38,39 копейки, составив 60,6569 рубля (60,273 рубля на 30 декабря). Курс евро увеличился на 78,97 копейки, до 63,8111 рубля (до 63,0214 рубля на 30 декабря).

Между тем в ходе торгов на Московской бирже в пятницу курс евро превысил 65 рублей, увеличившись сразу на 1,8 рубля.

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин ожидает укрепления российской валюты в следующем году, «хотя пока сложно прогнозировать, насколько сильным и долгим оно будет».

«С технической точки зрения рубль ограничен уровнем в районе 58 к доллару, но с точки зрения бюджета и экономики России это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 года, скорее всего, мы все же увидим «откат» хотя бы к 63 рублям за доллар. Этот уровень уже считается относительно комфортным», — говорит он.

С другой стороны, рассуждает Люшин, «крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит, у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике». «Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными», — заключает он.