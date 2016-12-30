Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «антироссийской агонией» введение новых санкций США против России. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.



«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP (Rest in Peace, покойся с миром. — Прим. ред.)», — написал Медведев.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP

— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

В четверг президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.



В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя. Новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», цитирует слова Обамы агентство Reuters.