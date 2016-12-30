В уходящем году на внутреннем долговом рынке был высокий спрос на ОФЗ как со стороны российских банков, так и со стороны нерезидентов. В 2017 году спрос обеих групп сохранится, полагают аналитики Росбанка, однако нерезиденты будут более осторожны из-за непростой обстановки на мировых рынках.

В этом году Минфин разместил 1,01 трлн рублей нового долга, 23% из них пришлось на ОФЗ короче пяти лет, 42% — на ОФЗ от пяти до 10 лет и 35% – на ОФЗ длиннее 10 лет. Большая часть размещенных бумаг (61%) пришлась на ОФЗ с фиксированной ставкой купона. Доходности 10-летних ОФЗ удалось продемонстрировать падение на 116 б. п. Это один из лучших результатов среди сопоставимых бумаг развивающихся стран в национальных валютах.

Как отмечают аналитики, важным событием года стал выпуск суверенных еврооблигаций срочностью 10 лет, которые получили возможность расчета через крупнейшие мировые клиринговые системы и нашли спрос со стороны иностранных инвесторов. В течение года цена по ним достигала 108% от номинала против 100% на момент размещения в мае 2016 года. «При прочих равных доступность внешнего рынка капитала продолжит расти в 2017 году, поэтому мы ожидаем от Минфина дальнейшего использования рынка еврооблигаций для привлечения фондирования (целевой объем заимствований — до 7 млрд долларов)», — отмечают в Росбанке.