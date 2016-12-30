Сбербанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Отделение расположено в ТРК «Европолис» по адресу: Полюстровский пр-т, д. 84а, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Здесь будет представлен широкий спектр банковских услуг для физических лиц: открытие и закрытие счетов, вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов, различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и т. д.», — говорится в релизе.
Для удобства клиентов в офисе организована зона самообслуживания, оборудованы места для работы в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.