Сбербанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Отделение расположено в ТРК «Европолис» по адресу: Полюстровский пр-т, д. 84а, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Здесь будет представлен широкий спектр банковских услуг для физических лиц: открытие и закрытие счетов, вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов, различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и т. д.», — говорится в релизе.

Для удобства клиентов в офисе организована зона самообслуживания, оборудованы места для работы в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн».