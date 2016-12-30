Банки-агенты за первые четыре дня выплатили компенсации 86,2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в сумме 33,5 млрд рублей. Это соответствует 62% страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов, сообщили в пресс-службе АСВ.



«За первые четыре дня выплат 86,2 тыс. вкладчиков банка было выплачено 33,5 млрд рублей, что соответствует 62% страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в релизе.

Расчеты с вкладчиками стартовали 26 декабря и осуществляются пятью банками-агентами: Сбербанком, ВТБ 24, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие» и «Ак Барсом». Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

В Татарстане до конца недели составят реестр пострадавших клиентов Татфондбанка Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики региона Артем Здунов, передает ТАСС.