Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинги Инбанку и Московскому Коммерческому Банку на уровнях «A(I)» и «А(III)» соответственно, сообщили в пресс-службе RAEX.



По рейтингу Московского Коммерческого Банка сохранен «стабильный» прогноз. Прогноз по рейтингу Инбанка изменен со «стабильного» на «негативный».

«К ключевым факторам, оказавшим позитивное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=37,1%; Н1.1=33,3%; Н1.2=33,3% на 1 декабря 2016 года), высокий уровень рентабельности капитала, а также хорошее качество портфеля межбанковских кредитов и депозитов. Также поддержку рейтингу оказывают наличие значительного запаса ликвидности (на 1 декабря 2016 года Н2=75,9%; Н3=168,1%; доля высоколиквидных активов в валовых активах — 36,9%), приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета межбанковских кредитов», — прокомментировали в RAEX рейтинговое действие в отношении Московского Коммерческого Банка.



Давление на рейтинг банка оказывает нестабильность средств юридических лиц (в ноябре 2016 года отток средств юрлиц составил 22%), при зависимости банка от крупнейшего кредитора (в течение 2016 года доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах в среднем превышала 19%).

По мнению аналитиков, положительно влияет на рейтинг Инбанка рост показателей достаточности основного капитала (с 8,6% на 1 июля 2016 года до 12% на 1 декабря 2016 года) за счет поддержки банка со стороны собственников. Позитивно влияют на уровень рейтинга высокая доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список ЦБ, в совокупном портфеле ценных бумаг и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном временном горизонте.

«Негативный прогноз по рейтингу (Инбанка. — Прим. ред.) обусловлен возросшей зависимостью деятельности банка от объемов поддержки со стороны собственников на фоне слабых показателей рентабельности», — заключили в RAEX.

