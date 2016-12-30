С 1 января Локо-Банк снижает максимальные ставки начисления процентов на остатки по дебетовым картам на 0,5 процентного пункта.

Так, по карте «Простой доход» максимальная ставка составит 8% годовых при ежедневном остатке на счете от 20 тыс. рублей и покупках и/или платежах в «Локо-Онлайн» на ту же сумму в месяц.

При хранении на карте «Максимальный доход» от 40 тыс. рублей и совершении по ней покупок и/или платежей в «Локо-Онлайн» в месяц на ту же сумму проценты на остаток будут начисляться по ставке 10% годовых.

Для посетителей портала Банки.ру, получивших промокод, карту «Максимальный доход» можно оформить на специальных условиях с повышенной ставкой начисления процентов на остаток — до 10,25% годовых.

Карта «Максимальный доход» предусматривает cash-back 0,5% за любые покупки. «В рамках акции до 14 января при совершении покупок по обеим картам на сумму от 5 тысяч рублей в кафе, ресторанах и барах клиенты получат 5% cash-back», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова. Максимальная сумма возмещения по акции — 1 тыс. рублей.