С 1 января Локо-Банк снижает максимальные ставки начисления процентов на остатки по дебетовым картам на 0,5 процентного пункта.
Так, по карте «Простой доход» максимальная ставка составит 8% годовых при ежедневном остатке на счете от 20 тыс. рублей и покупках и/или платежах в «Локо-Онлайн» на ту же сумму в месяц.
При хранении на карте «Максимальный доход» от 40 тыс. рублей и совершении по ней покупок и/или платежей в «Локо-Онлайн» в месяц на ту же сумму проценты на остаток будут начисляться по ставке 10% годовых.
Для посетителей портала Банки.ру, получивших промокод, карту «Максимальный доход» можно оформить на специальных условиях с повышенной ставкой начисления процентов на остаток — до 10,25% годовых.
Карта «Максимальный доход» предусматривает cash-back 0,5% за любые покупки. «В рамках акции до 14 января при совершении покупок по обеим картам на сумму от 5 тысяч рублей в кафе, ресторанах и барах клиенты получат 5% cash-back», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова. Максимальная сумма возмещения по акции — 1 тыс. рублей.
Локо-Банк — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 89,69 млрд рублей (70-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,00 млрд, кредитный портфель — 50,55 млрд, обязательства перед населением — 39,66 млрд.