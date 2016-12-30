Прибыль российских банков в 2017 году снизится на 5—10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам, следует из базового прогноза рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).



«Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к резервированию кредитов. В частности, под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности. Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счет залогов по завышенной стоимости», — заявили в RAEX.

Аналитики ожидают в 2017 году продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчете норматива Н25, 20% банков близки к его нарушению. Еще одним вызовом для крупных финучреждений могут стать проблемные кредиты крупному бизнесу, скрытые в реструктуризациях.

«По базовому сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. По необеспеченным потребкредитам мы ожидаем темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно высокими, что сделает восстановление кредитных портфелей достаточно робким», — отмечают эксперты.

Так, кредиты крупному бизнесу прибавят около 7%, малому и среднему бизнесу — порядка 5%. Портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье, заключили в RAEX.