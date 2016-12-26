Украина подготовила иск в международный суд против России о нарушении договора о дружбе, заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью агентству «Укринформ».

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить», — сказал Пристайко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Киев продлевать действие договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Стороны также обязались не заключать с третьими странами договоров, направленных против друг друга, не допускать использования своей территории «в ущерб безопасности другой стороны», а также сокращать вооруженные силы и вооружение. При этом, согласно документу, Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создать условия для поощрения этой самобытности.

В договоре отмечалось, что страны создадут равные возможности и условия для изучения русского языка на Украине и украинского языка в Российской Федерации, а также подготовки кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях.



Договор был заключен сроком на десять лет и вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами. В октябре 2008 года документ автоматически был продлен еще на десять лет.