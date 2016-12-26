Россия не будет высылать американских дипломатов и создавать для них проблемы в ответ на действия США. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России санкции, обвинив их во вмешательстве в выборы, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — прокомментировал новые антироссийские санкции Путин.

Он подчеркнул, что «по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа».

Но до уровня «кухонной» дипломатии Россия опускаться не будет, заверил Путин. «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии, и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», — отметил он.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль», — говорится в заявлении российского президента.



Свое заявление Путин заключил поздравлениями. «Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!» — обратился к американской стороне российский президент.