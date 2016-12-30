Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило компании «Домашние деньги» рейтинг надежности микрофинансовой организации на уровне «В+.mfi» и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «негативный» прогноз.

В релизе отмечается, что к ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные конкурентные позиции компании на рынке микрофинансирования (по итогам первого полугодия 2016 года компания занимает второе место в рэнкинге микрофинансовых организаций России по величине портфеля микрозаймов по версии RAEX), высокая вероятность административной поддержки со стороны регулирующих органов и наличие потенциала для увеличения капитала за счет действующих бенефициаров, а также для привлечения в капитал рыночных инвесторов. Поддержку рейтингу оказывают низкий размер среднего микрозайма (на 1 октября 2016 года — менее 20 тыс. рублей), хороший уровень организации и регламентации бизнес-процессов, а также высокий уровень информационной прозрачности для неограниченного круга лиц.



Негативное влияние на рейтинговую оценку по-прежнему оказывают рост потенциальных кредитных рисков по ряду непрофильных вложений, высокая доля активов, приходящихся на стороны, имеющие отдельные признаки аффилированности с конечными бенефициарами компании (не менее 10% активов по состоянию на 1 октября, по оценкам агентства), при сохранении недостаточно консервативной политики резервирования по выданным микрозаймам (по РСБУ отношение фактически сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам к расчетным в соответствии с указанием ЦБ РФ № 3321-У от 14 июля 2014 года составило 35%) и непрофильным активам (в отчетности по РСБУ не начислены резервы под возможное обесценение активов, отличных от портфеля микрозаймов). Во втором полугодии 2016 года субординированный заем, выданный компании материнской структурой, был конвертирован в капитал, кроме того, дополнительные капитальные вливания были анонсированы до конца 2016 года. Тем не менее даже в случае реализации этих планов указанные средства в перспективе до 2018 года будут направлены, по мнению агентства, в основном на формирование адекватных резервов по выданным займам и не позволят сформировать запас капитала под неожиданные потери, что обуславливает «негативный» прогноз по рейтингу компании. Существенное давление на рейтинг оказывают высокая концентрация привлеченных средств на крупном контрагенте, специализация на выдаче необеспеченных займов физлицам, достаточно высокая стоимость фондирования и высокая доля займов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней в портфеле микрозаймов физлицам.