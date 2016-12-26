ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» сообщило о запуске в промышленную эксплуатацию сервиса подачи в федеральные суды общей юрисдикции исков и других процессуальных документов и получения из судов юридически значимых решений через Интернет.

Такая возможность реализована на сайтах всех федеральных судов общей юрисдикции на портале ГАС «Правосудие» (sudrf.ru).

В «Личном кабинете» пользователя портала появилась возможность направлять в суд иски, заявления, ходатайства и иные процессуальные документы в электронном виде и получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы в виде электронных документов, подписанных судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для авторизации и осуществления юридически значимого взаимодействия гражданину достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную любым аккредитованным Минкомсвязью России удостоверяющим центром, либо подтвержденный аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), который более 20 млн граждан России уже получили на сайте госуслуг.



В качестве ближайших перспектив развития сервиса рассматривается возможность его расширения для юридически значимого взаимодействия с мировыми судьями, а также вывод сервиса непосредственно на портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Для электронной оплаты пошлин в суд граждане могут воспользоваться запущенным в декабре 2016 года сервисом оплаты, реализованным совместно со Сбербанком России.