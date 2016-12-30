Лучшим подарком к 100-летию революции в год Огненного Петуха стало бы начало выхода России из кризиса, возобновление роста доходов населения и инвестиций. Но для этого на государственном, общественном и персональном уровне предстоит преодолеть дефицит самого главного для нас ресурса. Здравого смысла.

