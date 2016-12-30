Утверждены новые правила льготного кредитования в агропромышленном комплексе. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.
«Минсельхозом России подготовлено распоряжение правительства Российской Федерации № 1528, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям АПК по льготной ставке не более 5%. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 29 декабря 2016 года утвердил соответствующее постановление правительства РФ», — говорится в релизе.
Субсидии планируется предоставлять начиная с 1 января 2017 года.
В ближайшее время Минсельхоз планирует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования.