Агентство по страхованию вкладов с 12 января начнет выплату страхового возмещения вкладчикам казанского Интехбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Напомним, страховой случай в отношении Интехбанка наступил в связи с введением Центробанком 23 декабря трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.



Для расчетов с вкладчиками Интехбанка по итогам конкурсного отбора привлекаются Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс». Сразу три банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками, поясняют в АСВ.

Информацию о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков агентство разместит на своем сайте 11 января 2017 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо будет представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление на выплату страховки по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.



Как сообщалось ранее, АСВ предварительно оценило объем своей страховой ответственности перед вкладчиками Интехбанка в 13,9 млрд рублей.