Агентство по страхованию вкладов с 12 января начнет выплату страхового возмещения вкладчикам казанского Интехбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Напомним, страховой случай в отношении Интехбанка наступил в связи с введением Центробанком 23 декабря трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.
Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.
Для расчетов с вкладчиками Интехбанка по итогам конкурсного отбора привлекаются Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс». Сразу три банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками, поясняют в АСВ.
Информацию о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков агентство разместит на своем сайте 11 января 2017 года.
Для получения возмещения вкладчику необходимо будет представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление на выплату страховки по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.
Как сообщалось ранее, АСВ предварительно оценило объем своей страховой ответственности перед вкладчиками Интехбанка в 13,9 млрд рублей.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 35,20 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,96 млрд, кредитный портфель — 20,91 млрд, обязательства перед населением — 16,28 млрд.