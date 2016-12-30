Агентство по страхованию вкладов с 12 января начнет выплату страхового возмещения вкладчикам казанского Интехбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Напомним, страховой случай в отношении Интехбанка наступил в связи с введением Центробанком 23 декабря трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк
ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк

Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

Для расчетов с вкладчиками Интехбанка по итогам конкурсного отбора привлекаются Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс». Сразу три банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками, поясняют в АСВ.

Информацию о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков агентство разместит на своем сайте 11 января 2017 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо будет представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление на выплату страховки по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Как сообщалось ранее, АСВ предварительно оценило объем своей страховой ответственности перед вкладчиками Интехбанка в 13,9 млрд рублей.

Интехбанк ПАО «ИнтехБанк» — средний по размеру активов региональный банк с основным числом подразделений в Республике Татарстан, а также филиалами в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование представителей малого и среднего предпринимательства, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, операции на финансовых рынках.
Структура акционерного капитала ИнтехБанка сложная, бенефициаров, осуществляющих фактический контроль, банк не называет. В настоящее время фининститут имеет 13 акционеров. 17,50% в совокупности принадлежит компаниям АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО») и ООО «Страховая Компания «НАСКО Жизнь». В числе акционеров данных организаций ПАО «АК Барс» Банк, компании ООО «Миэль Капитал» и ООО «Альпари Капитал», физические лица. Доли в размере 9,94—9,96% (в общей сложности 49,75%) от капитала банка принадлежат пяти юрлицам, подконтрольным 17 частным акционерам. Среди данных юрлиц необходимо выделить ООО «НефтеТрейдСервис» и ООО «Креатив-Инвест». В состав бенефициаров первой организации входит ее финансовый директор Айрат Жамилов — член совета директоров ИнтехБанка. В числе бенефициаров второй компании и соответственно ИнтехБанка — бывший депутат Госсовета и заслуженный экономист Республики Татарстан, экс-председатель правления, а ныне член совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов. 10,03% акций ИнтехБанка принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в том числе через Некоммерческую организацию «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган». Оставшаяся часть капитала банка распределена между различными татарстанскими структурами в форме ООО: «Поляр» (7,68%), «Стандарт Ритейл» (7,55%), УК «ТатИнК» (4,9%), и акционерами-миноритариями (2,59%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 35,20 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,96 млрд, кредитный портфель — 20,91 млрд, обязательства перед населением — 16,28 млрд.