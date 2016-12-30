В число акционеров ПАО «АвтоВАЗ» вошла зарегистрированная в Никосии компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Renaissance Securities), следует из сообщения автопроизводителя. Кипрская компания стала владельцем 1,25 млрд голосующих акций, что составляет 24,09% капитала автозавода.

Источник, близкий к акционерам АвтоВАЗа, сообщил РБК, что Renaissance Securities — это структура «Ренессанс Капитала», подконтрольного группе «Онэксим» Михаила Прохорова. «Они получили почти блокирующий пакет», — сказал собеседник РБК. В числе структур «Ренессанс Капитала» на сайте компании указана и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

В опубликованном 29 декабря сообщении пресс-службы АвтоВАЗа отмечалось, что за размещенные в рамках открытой подписки 1,25 млрд акций компании было выплачено 11,251 млрд рублей. Еще 1,654 млрд акций общей стоимостью 14,89 млрд рублей приобрели, пользуясь своим преимущественным правом, действующие акционеры.

В общей сложности в результате открытой подписки на новые акции капитал АвтоВАЗа увеличился на 26,141 млрд рублей. Основным акционером автопроизводителя остается компания Alliance Rostec Auto BV (СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan), доля которой сократилась до 64,6%.

Вторым по величине акционером АвтоВАЗа после проведения открытой подписки стала Renaissance Securities.

РБК напоминает, что после первого этапа допэмиссии доли участников Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа распределились (по подсчетам РБК) следующим образом: «Ростех» — 21,2% (было 24,5%), Renault-Nissan — 40,7% (было 47,04%).

Второй этап реструктуризации долга, как ожидается, пройдет до июля 2017 года. «Мы конвертируем те займы, которые были сделаны и альянсом Renault-Nissan, и «Ростехом». У альянса где-то 34 миллиарда рублей, и у нас еще 51 миллиард рублей», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 26 декабря, пояснив, что на этом процесс рекапитализации будет завершен.



Представитель «Ростеха» отказался сообщить РБК, если ли у корпорации или ее СП с Renault-Nissan опцион на выкуп доли Renaissance Securities. Он также отказался от каких-либо других комментариев.

