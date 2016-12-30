Федеральная таможенная служба по состоянию на 30 декабря 2016 года перечислила в бюджет РФ 4,4 трлн рублей, что составляет 101% от установленного прогнозного задания по формированию доходов федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФТС отмечают, что в 2016 году, несмотря на сложившиеся макроэкономические показатели внешней торговли и в условиях значительной волатильности курса рубля по отношению к доллару США, впервые за последние годы структура платежей, администрируемых таможенными органами, изменилась. Сумма таможенных платежей, взимаемых при ввозе товаров, превысила размер платежей от экспорта и составила 2,31 трлн рублей (52,5%). Платежи по импорту превысили абсолютный показатель 2015 года.