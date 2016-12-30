Лондонская фондовая биржа завершила последнюю сессию года новым рекордом. По данным LSE, главный индекс биржи FTSE 100 вырос на 0,32% и достиг нового максимального в своей истории значения — 7 142,83 пункта. Этот показатель превысил предыдущий исторический максимум, который в октябре этого года составил 7 129,83 пункта.

С начала 2016 года главный индекс Лондонской биржи вырос на 14%.



По мнению аналитиков, которое приводит агентство Reuters, падение курса фунта стерлингов после состоявшегося в июле референдума, на котором большинство проголосовало за выход Великобритании из ЕС, привел к росту стоимости акций компаний, ориентированных на экспорт. Драйвером роста стали акции горнодобывающего сектора (их индекс вырос в 2016 году на 101,5%).