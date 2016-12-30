Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг казанского Татсоцбанка до уровня «А(I)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А+(III)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, изменение рейтинга прежде всего обусловлено пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков в части подходов к оценке финансирования связанных сторон при значительном объеме ссуд заемщикам, имеющим отдельные признаки экономической и/или юридической аффилированности с акционерами банка. Негативное влияние на рейтинговую оценку продолжают оказывать высокая концентрация активов на компаниях одной отрасли (производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования) и умеренно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Ограничивают уровень рейтинга невысокая оборачиваемость портфеля кредитов, выданных юрлицам и ИП, в отдельные периоды и высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.

В качестве ключевых позитивных факторов агентство выделяет высокие показатели рентабельности в сочетании с высоким уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами и высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 34,9%, Н1.2 составляет 29,2%; запас капитала над нормативным минимум позволяет абсорбировать полное обесценение до 25,4% остатка совокупной ссудной задолженности). Поддержку рейтингу банка оказывают его низкий уровень просроченной задолженности в сочетании с низкой долей ссуд III—V категорий качества в совокупном ссудном портфеле и хорошие показатели краткосрочной ликвидности. Кроме того, на рейтинг позитивно влияют высокое качество портфеля поручительств и гарантий и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (открытые валютные позиции отсутствуют).

Кроме того, RAEX понизило рейтинг ярославского Кредпромбанка до уровня «В++», сохранив «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(III)».

Изменение уровня рейтинга прежде всего обусловлено пересмотром методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности (ужесточением подходов к оценке подверженности регулятивным рискам). Негативное влияние на рейтинг оказали ожидания агентства по ужесточению регулирования в части кредитования связанных сторон при значительном объеме ссуд, предоставленных банком группе связанных заемщиков. Кроме того, доля ссуд III—V категорий качества выросла с 30% на 1 декабря 2015 года до 60% на аналогичную дату 2016-го на фоне применения банком практики уменьшения объема формируемых резервов за счет обеспечения. Агентство также негативно оценивает убыточность деятельности банка и высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составила 17,3%; доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов — 48,3% на 1 декабря 2016-го). Агентство отмечает, что запас ликвидности позволяет банку выдержать отток средств данных крупных кредиторов, однако уровень ликвидности при этом значительно сократится.



К факторам, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий уровень достаточности собственных средств банка и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того, аналитики агентства отмечают низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и хорошее качество портфеля межбанковских кредитов.

Татсоцбанк АО «Татсоцбанк» — средний по размеру активов региональный банк. Специализируется преимущественно на обслуживании и кредитовании промышленных предприятий и организаций (в том числе ряда местных оборонных предприятий). База фондирования умеренно диверсифицирована, значимыми источниками финансирования деятельности выступают собственные средства и остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц. В настоящее время банк полностью контролируется семьей экс-губернатора Амурской области Николая Колесова. Члены семьи участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну и депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка и генерального директора завода «Элекон» Анастасии Колесовой принадлежит 28,48%. Владельцем еще 12,19% акций банка выступает Сергей Филатов, 4,8% акций принадлежит акционерам-миноритариям АО «Завод Элекон».



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22,54 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,29 млрд, кредитный портфель — 10,42 млрд, обязательства перед населением — 4,42 млрд.