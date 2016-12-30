Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг казанского Татсоцбанка до уровня «А(I)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А+(III)» со «стабильным» прогнозом.
Как поясняется в релизе агентства, изменение рейтинга прежде всего обусловлено пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков в части подходов к оценке финансирования связанных сторон при значительном объеме ссуд заемщикам, имеющим отдельные признаки экономической и/или юридической аффилированности с акционерами банка. Негативное влияние на рейтинговую оценку продолжают оказывать высокая концентрация активов на компаниях одной отрасли (производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования) и умеренно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Ограничивают уровень рейтинга невысокая оборачиваемость портфеля кредитов, выданных юрлицам и ИП, в отдельные периоды и высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.
В качестве ключевых позитивных факторов агентство выделяет высокие показатели рентабельности в сочетании с высоким уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами и высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 34,9%, Н1.2 составляет 29,2%; запас капитала над нормативным минимум позволяет абсорбировать полное обесценение до 25,4% остатка совокупной ссудной задолженности). Поддержку рейтингу банка оказывают его низкий уровень просроченной задолженности в сочетании с низкой долей ссуд III—V категорий качества в совокупном ссудном портфеле и хорошие показатели краткосрочной ликвидности. Кроме того, на рейтинг позитивно влияют высокое качество портфеля поручительств и гарантий и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (открытые валютные позиции отсутствуют).
Кроме того, RAEX понизило рейтинг ярославского Кредпромбанка до уровня «В++», сохранив «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(III)».
Изменение уровня рейтинга прежде всего обусловлено пересмотром методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности (ужесточением подходов к оценке подверженности регулятивным рискам). Негативное влияние на рейтинг оказали ожидания агентства по ужесточению регулирования в части кредитования связанных сторон при значительном объеме ссуд, предоставленных банком группе связанных заемщиков. Кроме того, доля ссуд III—V категорий качества выросла с 30% на 1 декабря 2015 года до 60% на аналогичную дату 2016-го на фоне применения банком практики уменьшения объема формируемых резервов за счет обеспечения. Агентство также негативно оценивает убыточность деятельности банка и высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составила 17,3%; доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов — 48,3% на 1 декабря 2016-го). Агентство отмечает, что запас ликвидности позволяет банку выдержать отток средств данных крупных кредиторов, однако уровень ликвидности при этом значительно сократится.
К факторам, оказавшим ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий уровень достаточности собственных средств банка и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того, аналитики агентства отмечают низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и хорошее качество портфеля межбанковских кредитов.
АО «Татсоцбанк» — средний по размеру активов региональный банк. Специализируется преимущественно на обслуживании и кредитовании промышленных предприятий и организаций (в том числе ряда местных оборонных предприятий). База фондирования умеренно диверсифицирована, значимыми источниками финансирования деятельности выступают собственные средства и остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц.
В настоящее время банк полностью контролируется семьей экс-губернатора Амурской области Николая Колесова. Члены семьи участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну и депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка и генерального директора завода «Элекон» Анастасии Колесовой принадлежит 28,48%. Владельцем еще 12,19% акций банка выступает Сергей Филатов, 4,8% акций принадлежит акционерам-миноритариям АО «Завод Элекон».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22,54 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,29 млрд, кредитный портфель — 10,42 млрд, обязательства перед населением — 4,42 млрд.
АО «Кредпромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, ориентированный преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов (в том числе предприятий малого бизнеса) и межбанковские расчеты. Основу клиентской базы формируют предприятия и вкладчики Ярославской области. В структуре фондирования важнейшее место занимают средства предприятий до востребования. Относительно недавно банк стал участником системы страхования вкладов (ноябрь 2011 года).
Согласно раскрываемой банком информации (на 16 мая 2016 года), его акции распределены между несколькими физическими лицами, крупнейшие пакеты — у членов совета директоров Татьяны Даниловой (44,33%), Сергея Мазурова (20,02%) и Владимира Казакова (15,95%), а также у Евгения Счастного (10,45%) и Анастасии Белоцкой (7,70%); на миноритариев приходится 1,55%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2,88 млрд рублей (388-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,52 млрд, кредитный портфель — 1,13 млрд, обязательства перед населением — 0,42 млрд.